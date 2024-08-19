Suç gelirlerinin aklanması davasında tutuklu Dilan Polat tahliye edildi
Suç gelirlerinin aklanması suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Polat'ın bugün cezaevinden çıkması bekleniyor.
'Suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Polat'ın bugün cezaevinden çıkması bekleniyor.