SUBÜ ve İHÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) arasında geniş kapsamlı iş birliği protokolü gerçekleştirildi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan tarafından imzalanan protokolle, eğitim ve kültür alanlarında iş birliğinin ilerletilmesi, ortak yarar sağlayabilecek alanlarda her iki üniversite öğretim üyeleri, araştırma kurumları ve öğrenciler arasında doğrudan bağlantı ve iş birliğinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

İhtiyaç halinde akademik araştırma, Ar-Ge, uzaktan eğitim/öğretim sistemleri altyapıları gibi konularda karşılıklı desteği ön gören protokol kapsamında, yurt dışında bulunan üniversitelerle ortak programlar, araştırma merkezleri, akademik çalışmalar ve kürsüler oluşturmak için iş birliği kurulabilecek.

Üniversiteler, bütçe imkanları dahilinde, Türk kültürünü tanıtmak, Türkçe'nin yurt dışında öğretimini yaygınlaştırmak, kısa süreli eğitim vermek, sınav organizasyonu sağlamak, araştırma yapmak ve bilimsel faaliyetler bulunmak üzere görevlendirilen akademik ve idari personellere ulaşım ve konaklama imkanları sağlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıbıyık, sahayla irtibatı güçlü olan ve kendi geliştirdiği modelle ön plana çıkan üniversite olduklarını ve bu protokolle oldukça faydalı işlere imza atacaklarını belirtti.

Arkan da iş birliğinin hayırlı olmasını temenni etti.