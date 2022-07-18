SUBÜ Rektörü Sarıbıyık'tan SAÜ Rektörü Al'a hayırlı olsun ziyareti - Haberler

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SUBÜ Rektörü Sarıbıyık'tan SAÜ Rektörü Al'a hayırlı olsun ziyareti

AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
SUBÜ Rektörü Sarıbıyık'tan SAÜ Rektörü Al'a hayırlı olsun ziyareti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamza Al'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamza Al'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, makamda gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Sarıbıyık, Prof. Dr. Al'a görevinin hayırlı olmasını diledi.

Prof. Dr. Al da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Görüşmede, üniversiteler arası ortak çalışmalar ve iş birliklerinin ele alındığı kaydedildi.

Ziyaret, hediye takdiminin ardından fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

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