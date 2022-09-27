SUBÜ KARMER 'Kariyer Merkezleri Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KARMER) ev sahipliği yaptığı "Kariyer Merkezleri Çalıştayı" 11 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KARMER) ev sahipliği yaptığı "Kariyer Merkezleri Çalıştayı" 11 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar ve KARMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seda Gökdemir Ekici'nin açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayın, "Kariyer Merkezlerinin Mevcut Durumu ve Öğrencilere Yönelik Faaliyetleri", "Mezunlarla İlişkiler", "Kariyer Merkezlerinin Tanınırlık Faaliyetleri" ve "Dijitalleşme ve Kariyer Merkezlerinin Uyumu" başlıklarında dört oturumla yapıldı.

Üniversitelerin karşılıklı paylaşımlarda bulunduğu çalıştayda, kariyer merkezleri için ortak model sistem geliştirilmesi temasıyla yeni çalıştaylar düzenlenmesi kararı alındı.

Kapanış oturumuna katılan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, tüm katılımcılara verdikleri destek için teşekkür etti.

Çalıştayda, Bartın Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin kariyer merkezi yetkilileri yer aldı.