Üye Girişi
Haberler

SUBÜ Hendek MYO'nun yeni binası inşa ediliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu'nun (MYO), 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşa edilen yeni binasında çalışmalar sürüyor. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bodur ve Hendek Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Erduman, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu'nun (MYO), 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) inşa edilen yeni binasında çalışmalar sürüyor.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bodur ve Hendek Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Erduman, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde meslek yüksek okullarının önemine değinerek, "Burada sadece doğrudan bir taşınma söz konusu olmayacak. Bir dönüşüm de gerçekleşecek. Öncelikle 2. OSB içerisinde yer alacağımız için buradaki taleplere uygun öğrenciler yetiştireceğiz. Mevcut bölümlerin yanına, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu günümüz teknolojilerini ve dijital dönüşümü merkeze alan programlarla Hendek MYO'muzu güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bodur da büyümenin başlıca gerekliliklerinden birisinin kalifiye çalışanlar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu anlamda ihtiyaçlarımız doğrultusunda, mesleki eğitimin verilmesi oldukça önemli. SUBÜ'nün vizyonu da bu doğrultuda. Hendek MYO mevcut programları ve yeni açılacak programlarıyla, bizler için ciddi bir insan kaynağı olacak. Bu nedenle bir an önce inşaatı tamamlama gayretindeyiz. 5 bin 113 metrekare inşaat alanına sahip Hendek MYO'nun yeni binası 5 bloktan oluşacak. 3 kat üzerinden yapılan planla, toplam kapalı alanı 15 bin 339 metrekare olacak. Sınıflar, anfiler, laboratuvarlar, kütüphane, akademisyen odaları, idari ofisleri, mini toplantı salonu ve 250 kişilik konferans salonu ile örnek bir yapı olacak."

-Çevre Haftası Çocuk Şenliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Çevre Haftası Çocuk Şenliği düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışmalar, geri dönüşüm sergisi, Hacivat-Karagöz gösterisi ve farklı etkinliklere katılan çocuklar, suyun yolculuğuna tanıklık etti.

Çocuklara, suyun doğru kullanımı konusunda da bilgi verildi.

Sapanca'da "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyunu

Sapanca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sapanca Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince, "Leyla ile Mecnun" tiyatro gösterisi sahnelendi.

Kırkpınar Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenen gösteri, Sapanca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından desteklendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lise Müdürü Mehmet Ali Garip, uzun süredir büyük özveriyle çalışan öğrencilere destek veren Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şahin ise tiyatro ekibine teşekkür ederek, "Gençler bizim geleceğimiz. Gençlerimizin kültürel alanda atacakları her adımda yanlarında olup, onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Sakarya Hendek OSB Çevre Eğitim Kültür Sanat Güncel Haberler

Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

 Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü

Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Bakmadan Geçme

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman, nerede çekildi? Hatayspor'a Davide Ancelotti mi geliyor? Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti esintisi! Kadınlara regl izni mi geldi? Hangi belediye, regl izni getirdi, olay ne? Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 5 Haziran Çarşamba Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? ASFALT MI ERİDİ? Hangi ilde sıcaklık nedeniyle asfalt eridi, kaç derece? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! ZAHİDE YETİŞ programında ne oldu? CANLI YAYINDA baba kızını mı dövdü, olay ne? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Yeşil Yol filmi konusu ne, oyuncuları kim? Yeşil Yol ne zaman, nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı kim oldu? TBB Başkanı kim seçildi? 6 Haziran Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 6 Haziran burç yorumları nedir? Türkiye meteorolojik afet yaşayacak! Türkiye'de hava sıcaklığı ne olacak? Uzmanlar ne diyor?
Hakkari'de belediye başkanının tutuklanması sonrası sokaklar karıştı

Hakkari'de belediye başkanının tutuklanması sonrası sokaklar karıştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title