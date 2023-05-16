SUBÜ'de 'Geleneksel Türk Kültürü Tanıtım Günleri' etkinliği düzenlenecek

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SADEM) 17-18 Mayıs'ta "Geleneksel Türk Kültürü Tanıtım Günleri" etkinliği gerçekleştirilecek.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, merkezin Arifiye'deki yerleşkesinde uluslararası öğrencilerin katılımıyla düzenlenecek etkinlikte, 73 firma stant açacak.

Sergi ve atölye çalışmalarının yapılacağı etkinlikte, geleneksel oyunlar oynanacak, Abdal Topluluğu, Geyve zeybeği ve Kafkas dansları gösterileri sunulacak.

Yöresel lezzetlerden çeşitli ikramların yapılacağı programda, ödüllü yarışmalar da düzenlenecek.

SADEM'de Türkçe'yi ve Türk kültürünü öğrenen 1250 uluslararası öğrenci, fakülte ve meslek yüksekokullarında aldıkları eğitimin ardından mezun olarak ülkelerine dönüyor. Böylece kültür elçisi olan öğrenciler, SUBÜ'nün "+1 Eğitim Modeli" kapsamında iş dünyasında yer aldıkları için ticaret elçisi de oluyor.