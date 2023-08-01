SUBÜ Arama Kurtarma Ekibi, Kaybolan Zihinsel Engelli Genç Kadını Kurtardı

SUBÜ Arama Kurtarma Ekibi, Karasu'da kaybolan zihinsel engelli genç kadının kurtarılarak ailesine teslim edildiği çalışmalarda yer aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Arama Kurtarma Ekibi, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde kaybolan 25 yaşındaki zihinsel engelli genç kadını arama çalışmalarına destek verdi. Sabah 11.00 sıralarında kaybolan genç kadın akşam saat 19.15 civarında ormanlık alanda bulunarak ailesine teslim edildi. Çalışmalarda SUBÜ'nün yanı sıra AFAD, jandarma, büyükşehir belediyesi ve UMKE ekipleri de yer aldı. SUBÜ Arama Kurtarma Ekibi aktif olarak hem Sakarya'daki hem de ülke genelindeki acil durumlarda hızlı bir şekilde sahada yer alarak destek sağlıyor. - SAKARYA