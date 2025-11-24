Haberler

SUBÜ, Aday Öğrencilere Uygulamalı Eğitim Modelini Tanıttı

SUBÜ, Aday Öğrencilere Uygulamalı Eğitim Modelini Tanıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, tanıtım fuarında aday öğrencilere uygulama ağırlıklı eğitim modeli ve uluslararasılaşma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bartınlı öğrenciler ile Sakarya Şahin Okulları'ndan gelen ziyaretçilere de üniversitenin imkanları tanıtıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), tanıtım fuarında aday öğrencileri akademik birimler ve uygulamalı eğitim modeli hakkında bilgilendirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fuarda öğrencilere uygulama ağırlıklı yaklaşım ve +1 eğitim modeli başta olmak üzere uluslararasılaşma çalışmaları ile öğrenci topluluklarına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Bartınlı öğrenciler SUBÜ'yü ziyaret etti

SUBÜ, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencileri ağırlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 45 öğrenci ve 3 öğretmen, üniversiteyi ziyaret ederek, eğitim öğretim imkanları hakkında bilgi aldı.

SUBÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Furkan Atban tarafından ziyaretçilere üniversite yürütülen çalışmalar ve eğitim olanaklarına ilişkin sunum yapıldı.

Program kapsamında Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve laboratuvarlar gezildi.

SUBÜ, Şahin Okulları öğrencilerini misafir etti

SUBÜ, eğitim öğretim alanındaki işbirliği çalışmaları kapsamında Sakarya Şahin Okulları'ndan gelen öğretmen ve öğrencileri ağırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, program SUBÜ Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gökhan Atalı'nın sunumuyla başladı.

Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Engin Can da üniversitesinin Erasmus proje ortaklıkları konusunda bilgi verdi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
İkbal'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal

İkbal'i mezarında bile rahat bırakmamışlardı! İfadeleri de skandal
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.