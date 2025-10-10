Haberler

Şube Müdürleri İçin Görevde Yükselme Sınavı Tarihi Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şube müdürü kadrosuna atama için görevde yükselme sınavının 7 Şubat 2026'da yapılacağını duyurdu. Sınav sürecine ilişkin detaylar MEB'in resmi internet sitelerinden paylaşılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı"nın 7 Şubat 2026'da yapılacağını bildirdi.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda taşra teşkilatı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrosuna görevde yükselme yoluyla atama yapacağız. Bu kapsamda yazılı sınav, 7 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sürecine ilişkin bilgiler, 'meb.gov.tr' ve 'personel.meb.gov.tr' internet adreslerimizden ilan edilecektir. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Tarihi anlar! İsrail çekilirken halk harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Tarihi anlar! İsrail çekilirken halk harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.