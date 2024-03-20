Şubat Ayında Trafiğe Kaydedilen Taşıt Sayısı Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları'na ilişkin Şubat ayı verilerini açıkladı. Verilere göre Şubat ayında 193 bin 600 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı önceki aya göre yüzde 9,3 azaldı. Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,6 arttı.

TÜİK'in Motorlu Kara Taşıtları'na ilişkin açıkladığı Şubat ayı verilerine göre; trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 29 milyon 142 bin 942 oldu. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,7'sini motosiklet, yüzde 39,7'sini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Şubat ayında 193 bin 600 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı önceki aya göre yüzde 9,3 azaldı. Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,6 arttı.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 59,4, motosiklette yüzde 40,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 38,0, kamyonette yüzde 32,2, otomobilde yüzde 32,1, minibüste yüzde 24,1, kamyonda yüzde 22,6 ve otobüste yüzde 15,7 azaldı.

TAŞIT SAYISI YÜZDE 77,6 ARTTI

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 130,4, minibüste yüzde 110,1, otobüste yüzde 65,8, otomobilde yüzde 63,8, özel amaçlı taşıtta yüzde 38,1, kamyonda yüzde 29,2, kamyonette yüzde 24,7 ve traktörde isee yüzde 16,4 arttı.

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,9'unu otomobil, yüzde 17,9'unu motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ŞUBAT AYINDA 847 BİN 861 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,6'sını otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 8,8'ini motosiklet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 51,2 artarak 407 bin 93 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 29,5 artarak 4 bin 553 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 402 bin 540 adet artış gerçekleşti.

OTOMOBİLLERİN YÜZDE 66,5'İ BENZİN YAKITLI

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 190 bin 173 adet otomobilin yüzde 66,5'i benzin, yüzde 12,8'i dizel, yüzde 12,6'sı hibrit, yüzde 6,8'i elektrikli ve yüzde 1,3'ü LPG yakıtlı. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 410 bin 282 adet otomobilin ise yüzde 35,4'ü dizel, yüzde 33,1'i LPG, yüzde 29,1'i benzin, yüzde 1,6'sı hibrit ve yüzde 0,6'sı elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2

KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 74 BİN 833'Ü GRİ RENKLİ

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 190 bin 173 adet otomobilin yüzde 39,3'ü gri, yüzde 25,2'si beyaz, yüzde 12,2'si mavi, yüzde 11,8'i siyah, yüzde 6,4'ü kırmızı, yüzde 2,5'i yeşil, yüzde 1,2'si turuncu, yüzde 0,6'sı mor ve yüzde 0,4'ü ise kahverengi renkli.