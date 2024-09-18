Subaşızadeler Ailesi: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Tarihi Bir Yolculuk

" Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Devlet ve Toplum Hizmetinde Bir Aile Subaşızadeler" kitabı, Rami Kütüphanesi'ndeki toplantıyla tanıtıldı.

Yeditepe Yayınevi'nin okuyucuyla buluşturduğu, Subaşızadeler ailesinin tarihi serüvenini ele alan biyografi kitabının tanıtım toplantısına, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun yanı sıra tarih meraklıları ve davetliler katıldı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen söyleşide yazarlar, aileye ilişkin arşiv belgeleri, hatıratlar ve görsellerin yer aldığı kitabı anlattı.

Kitapta yer alan çeşitli görseller eşliğinde, aileye ait Osmanlı dönemi arşiv belgelerinden mezar taşlarına kadar pek çok kaynaktan araştırılarak hazırlanan esere ilişkin bilgiler paylaşıldı.

"Arşivlerde aileyle ilgili olabilecek tüm belgeleri taradık"

Tarihçi yazar Mümin Yıldıztaş, toplantı öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Berke Merter'in ailesinin şeceresini çıkartmak için yıllarca çalıştığını belirterek, "Hasbelkader bir araya geldik ve tanıştık. Yazdığım kitapları görüp Osmanlıca bildiğimi ve bu alanda araştırma yaptığımı duyunca bana başvurdu ve aramızda bir dostluk gelişti." dedi.

Merter'in elindeki temel bilgilerden yola çıkarak pek çok arşivde araştırma yaptıklarını anlatan Yıldıztaş, şunları kaydetti:

"Arşivlerde aileyle ilgili olabilecek tüm belgeleri taradık. Tabii önümüze yüzlerce belge çıkması bizi sevindirdi. Aslında biz bir şecere araştırması yapıyorduk. Fakat önümüze çıkan kaynaklar o kadar ilginçti ki, bir süre sonra bunu kitaplaştırmaya karar verdik. Akabinde dönem gazetelerini taradık, neredeyse bakmadığımız gün kalmadı, bir hayli bilgi edindik. Bilahare yazmaya başladık. Hatıratlar da tabii ki önemliydi, aileyle ilgili o dönemde hatırat yazanların kaynaklarını taradık. Oralardan da bir hayli bilgiler bulduk. Nihayetinde bir buçuk seneyi aşkın bir süre zarfında bu kitap önümüze çıkmış oldu."

Ailenin, ismini Osmanlı Devleti zamanında subaşılık yapmış Hacı Mehmed Ağa'dan aldığını dile getiren ve aileye ilişkin bilgiler veren Yıldıztaş, "Özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinden Cumhuriyet'in kuruluşuna ve sonrasına kadar devlete ve topluma yön veren bir aile." değerlendirmesini yaptı.

Yıldıztaş, "Kitap, iki kişinin yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışması sonucunda ortaya çıktı. 144 sayfalık bir kitap ancak elimize geçen tüm malzemeyi kullanmış değiliz. Kitabın akışını bozmayacak şekilde belgeleri aldık ve genel bir bakış açısı sağlamaya çalıştık." şeklinde konuştu.

"Açık kaynaklardan bulabildiğim her şeye ulaştım"

Yazar Mehmet Berke Merter ise kendisini amatör bir tarihçi olarak gördüğünü dile getirerek, "Kendi ailemin tarihini uzun yıllar araştırdım. Bir noktadan sonra profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyduğumu fark ettim. Çünkü Osmanlıca bilmiyorum, arşivlere giremem. Açık kaynaklardan bulabildiğim her şeye ulaştım, profesyonel bir yardım alma konusunda bir arayışa girdim." dedi.

Makalelerini okuduğunda Mümin Yıldıztaş'a başvurmaya karar verdiğini anlatan Merter, "Kendisi de sıcak karşıladı, birbirimizi de sevdik ve beraber çalışmaya başladık. Çalışmalar güzel de bir meyve verdi. Yani Mümin Bey ile işi sonuçlandırdık. Tabii profesyonel bir tarihçi olarak, bu çalışmaya profesyonel bir format verdi." ifadelerini kullandı.

Ailesinde Tevfik Sağlam, Naile Vesile Sağlam, Hüseyin Hüsnü Subaşı gibi meşhur kişilerin de bulunduğuna işaret eden Merter, ailenin Milli Mücadele döneminde Merter, Haznedar ve Kirazlı çiftlikleri ile İstanbul'un Beykoz, Üsküdar gibi çeşitli semtlerinde ve Trakya'da gizli toplantılar yaptıklarını, Milli Mücadele'ye destek verdiklerini anlattı.

Kitapta arşiv belgelerinin yanı sıra fotoğrafların, hatıratlarda ve romanlarda bulunan Subaşı ailesine ilişkin bilgilerin de yer aldığını aktaran Merter, "İstanbul'un yerel tarihi açısından önemli bir eser olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Etkinliğin ardından yazarlar ile katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.