Suat Özçağdaş: "Size Emanet Edilen Çocukları Anayasa'ya Aykırı Olarak Mitinglere Taşıyamazsınız"

Suat Özçağdaş: 'Size Emanet Edilen Çocukları Anayasa'ya Aykırı Olarak Mitinglere Taşıyamazsınız'
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı etkinliklere çocukların götürülmesine tepki göstererek, "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i, Vali Davut Gül’ü, tüm ilçe kaymakamlarını, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerini ve canhıraş bu etkinliğe öğrenci bulmaya çalışan okul yöneticilerini uyarıyoruz. Size emanet edilen çocukları Anayasa’ya aykırı olarak mitinglere taşıyamazsınız. Orada tek bir çocuğumuzun bile kılına zarar gelirse sorumlusu sizlersiniz" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı etkinliklere çocukların götürülmesine tepki göstererek, "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i, Vali Davut Gül'ü, tüm ilçe kaymakamlarını, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerini ve canhıraş bu etkinliğe öğrenci bulmaya çalışan okul yöneticilerini uyarıyoruz. Size emanet edilen çocukları Anayasa'ya aykırı olarak mitinglere taşıyamazsınız. Orada tek bir çocuğumuzun bile kılına zarar gelirse sorumlusu sizlersiniz" dedi.

CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı etkinliklere çocukların götürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Özçağdaş'ın açıklaması şöyle:

"Bugün, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü. Bu sebeple İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Çayırı Millet Bahçesi Açılışı ve Fetih Şenliği etkinliğine katılacak. Ancak bu etkinlik bir kutlama yerine siyasi bir mitinge dönüştürülerek çocuklarımız buna alet edilmek isteniyor. Valilik, 27 Mayıs'ta İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı göndererek, 28 ilçeden 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerinden oluşan 10 bin öğrencinin bu programa gönüllü olarak, veli muvafakatnamesi alınarak katılması talimatını verdi. Sözde gönüllü bu katılım için okullara toplamaları gereken öğrenci sayıları bildirildi. Sadece Beykoz'daki okullardan 400, 250, 150 gibi öğrenci toplamaları istendi. Gönüllü bir etkinlikte katılması gereken öğrenci sayısı nasıl belirlenmiş olabilir? Gönüllü olmayan ve katılmak istemeyen öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşları mitinge götürüldüğünde okulda ne yapacaklardır?

"10 bin çocuğu açık alanda toplamak sadece siyasi değil, insani ve hukuki bir sorumsuzluktur"

19 Mart yargı darbesi ve proje okul atamalarından sonra üniversite ve liselerde başlayan protestoları eğitim-öğretim faaliyetlerini etkiliyor diye eleştiren, öğrencilerimizi soruşturmalarla, disiplin cezalarıyla, orantısız müdahalelerle, gözaltılarla, tutuklamalarla sindirmeye çalışan iktidara soruyoruz; söz konusu sizin mitinginiz olunca eğitim-öğretim faaliyetleri aksamış olmuyor mu? Bu durum, çocuklarımızın bizzat Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı eliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine taşınmasıdır. Halk desteği kopan Erdoğan'ın mitinglerini kalabalık göstermek için yapılan bu girişim, başta çocuklarımızın güvenliği için tehdittir. 12-17 yaş aralığında 10 bin çocuğu açık alanda toplamak sadece siyasi değil, insani ve hukuki bir sorumsuzluktur. 10 bin çocuğun güvenliğini açık bir alanda nasıl sağlayacaksınız? Olası bir sorunda, o alanı çocuklarımızın güvenliğini sağlayarak nasıl boşaltacaksınız?

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i, Vali Davut Gül'ü, tüm ilçe kaymakamlarını, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerini ve canhıraş bu etkinliğe öğrenci bulmaya çalışan okul yöneticilerini uyarıyoruz. Size emanet edilen çocukları Anayasa'ya aykırı olarak mitinglere taşıyamazsınız. Orada tek bir çocuğumuzun bile kılına zarar gelirse sorumlusu sizlersiniz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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