Suat Kılıç: "Türkiye'nin CHP'den Büyük Sorunları Var"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Gündeminde, Gazze, Sumud Filosu ve ekonomi vardı. Kılıç, özetle şunları söyledi:

"İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Doha'da toplandı. İsrail'in Katar'a yaptığı saldırı, sonuç bildirgesiyle, 'en sert şekilde' kınandı. O kadar sert konandı ki, İsrail bugün Gazze'de kara harekatı başlattı. İsrail'in katliamcı Savunma Bakanı Katz, bugünkü kara harekatını 'Gazze yanıyor' cümlesiyle duyurdu. İslam ülkelerinin bildirisini bu cümlesiyle Tİ'ye aldı. İsrail arkasına Amerika'yı da alarak dalgasını geçiyor. İnsan hayatını, onurunu yol sayıyor. Koca bir İslam dünyası bir İspanya kadar bile olamadık. İsrail'i çevreleyen Müslüman ülkeler bırakın bombayı, çöpünü atsa İsrail nefes alamaz. İspanya, İsrail'in uluslararası spor müsabakalarından da dışlanmasını istiyor. İspanya Başbakanı çırpınıyor. Müslüman liderler ise toplanıyor, kınıyor, dağılıyor. Allah gani gani rahmet eylesin…

"Hiç değilse İspanya kadar olalım, İsrail'e dünyayı dar edelim"

Erbakan hocamız sözün özünü yıllar önce söyledi: İsrail laftan anlamaz, güçten anlar. 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' diyenlere sesleniyoruz: Gazze'de bütün kırmızılar yeşile döndü, aşılmayan sınır da çizgi de kalmadı. Sıra Kudüs'te. Sormayacak mısınız? 'ABD Dışişleri Bakanı'nın Mescid-i Aksa'yı çevreleyen tünellerde ne işi var?'. Aksa Mescidi yerle bir olduktan sonra mı ayaklanacaksınız? Bir kez daha söylüyoruz: Gazze ve Kudüs için; alacağı en radikal kararlarda, atacağı en sert adımlarda devletimizin, hükümetimizin yanında olacağımızı bir kez daha beyan ediyoruz. Hiç değilse İspanya kadar olalım, İsrail'e dünyayı dar edelim. NATO ve AB üyesi İspanya korkmuyor da biz neden korkuyoruz

"Yaşasın Gazze, yaşasın özgürlük"

Bu arada Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Tunus'a giden Konya Milletvekilimiz Sayın Ali Yüksel başkanlığındaki heyetimize teşekkür ediyoruz. On gün beklemelerine rağmen gemilere alınmadılar. Gazze'ye gidemediler. Ama diğer partilerden milletvekilleri ile birlikte gitmiş kadar ses getirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yola çıkanlara da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Seferleri mübarek olsun. Yaşasın Gazze, yaşasın özgürlük, yaşasın insanlık...

"Bize ne Gürsel Tekin'den"

Ekonomide işler iyiye gitmiyor. Ama gelin görün ki Türkiye ekonomiyi, hukuku, adaleti değil CHP'yi konuşuyor. Varsa yoksa CHP. Gece gündüz CHP. Üstelik CHP de bu durumdan memnun gibi görünüyor. Türkiye'nin CHP'den büyük sorunları var. Yüksek faizler var. Yüksek enflasyon var. Enflasyon ve faiz hedefleri sürekli revize ediliyor. Tek haneli faiz, enflasyon beklentisi sürekli öteleniyor. Avrupa Birliği'nde faizler yüzde 2-2,5. ABD'de yüzde 3,5. Hindistan'da yüzde 5,5 Türkiye'de yüzde 40,5. Türkiye'nin CHP'den daha büyük sorunları var derken kastettiğimiz budur. Emekli geçinemiyor. Asgari ücretli açlık sınırında. Çiftçi, köylü tarlada, bağda zararda. İşsiz milyonlar umutsuzca kahvehane masalarında. Diplomalı gençler, işsiz, parasız, depresyonda. Bu şartlar altında bile…Televizyonlarda gece gündüz konuşulan ne? CHP! Hay Allah ya. Bize ne Gürsel Tekin'den?! Başka işimiz mi yok bizim, Allah aşkına. Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Aksaray'dan geliyorum. Türkiye'nin gündemi, CHP değil ekonomi. Kayyum değil ekmek kavgası. Bizden söylemesi, sizin de haberiniz olsun."

"Ağacın kurdu kendi içinden çıkar derler"

Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, CHP'nin kurultayınını iptali istemiyel açılan davanın ertenmesini ilyikn bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu ilk erteleme kararı değil. Daha önce de erteleme kararı vermişti. Bu davayı açanların başka beklentileri de var aslında. 'Erteleme vereceksen bile genel merkeze de kayyum ata' şeklinde. Bizim bizim derdimiz meselemiz CHP değil. Bir kongre yaptılar, yarın bir tane daha yapsalar, yine yapsalar... CHP'nin kongre yapması Türkiye'nin hangi derdini çözecek? Kılıçdaroğlu gitti Özel geldi. Özel gitti Kılıçdaroğlu gelecek... O gidecek öteki gelecek Türkiye'nin hangi sorunlarını çözecek? Bunlarla biz vakit harcamayalım. Türkiye demokrasisinin görünümünü de 1946 öncesinin dönemine, tek partili döneme taşımayalım. İktidar kendi icraatıyla gündemi meşgul etsin... Ama ağacın kurdu kendi içinden çıkar derler. Kayyum olarak buldukları da yakın zamana kadar CHP'yi yöneten isimler. Bu konuda da CHP'lilerin başını iki elinin arasına alıp düşünmesi lazım."

"Önceliğimiz 30 Kasımda büyük kongremizi yapmak"

Yeniden Refah Partisi Kongre tarihinin netleşip netleşmediği yönündeki soruya Kılıç, "Kongremiz için beliren iki tarih var. 16 veya 30 Kasım da. Önceliğimiz 30 Kasım da yapmak ancak fiziki koşullarla ilgili bir belirsizlik olursa 16 Kasım tarihinde büyük kongremizi yapmış olacağız" yanıtını verdi.

Suça karışan çocuklara ilişkin bir kanun hazırlığınız var mı sorusunu Kılıç, "Bu konuda bizim gücümüz tek başımıza bir kanun çıkarmaya yetmiyor ama TBMM'nin bu konuya eğilmesi lazım. 18 yaşının altındaki bireyler çocuk kategorisinde görüldüğü ve İnfaz Kanunu'na göre cezanın yarısını yattığı için çocuklar kullanılıyor. Hem cinayetlerde kullanılıyor hem gaspta kullanılıyor hem de uyuşturucu suçlarında kullanılıyor. Ağır cezalık işler 18 yaşının altındaki çocuklara işletiliyor. Akıl ve ruh sağlığı yerindeyse, 18 yaşın altındaki bireyler de ağır cezalık suçlar işlediklerinde büyüklerle aynı ceza limitleri içerisinde yargılanabilir mi yargılanamaz mı sorusu TBMM gündeminde olmalı. Bu çocuklara da yazık" diye yanıt verdi.

"Kamu görevlileri sadece görevini yapsın, siyaset yapmasın"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, emniyet mensuplarının ve valilerin siyasi partilerle anılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Vali ve emniyet müdürleri kamu adına hepimiz adına görev icra eden kişilerdir. Valilerin bir siyasi partiyle anılması yanlıştır. Herhangi bir valinin AK Partili, MHP'li, CHP'li diye anılması; sistemin özüne, anayasal devlet prensibine ve Cumhuriyet'in temel değerlerine aykırıdır. Kamu görevlilerin siyaseti; devlete millete, bayrağa hizmettir, bitti... Kamu görevlilerinin partililikle sınıflandırılmasını da çok tehlikeli buluyoruz. Kamu görevlileri sadece görevini yapsın, siyaset yapmasın" dedi.