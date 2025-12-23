Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, basın toplantısı düzenledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yaz saati uygulamasını eleştirerek çocukların karanlıkta okula gittiğini dile getirdi. Ayrıca, asgari ücret belirleme sürecinde işçilerin yer almadığını ve bu durumun beklentileri karşılamayacağını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Çocuklar okula, çalışanlar işe karanlıkta gidiyor. Iğdır'dan bile geçmeyen boylamla saat ayarı yapılmaz." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün üçüncü toplantısını gerçekleştireceğini belirtti.

Suat Kılıç, işçilerin yer almadığı komisyon tarafından belirlenecek asgari ücret rakamının beklentileri karşılayacağına dair umutlu olmadıklarını ifade etti.

Kalıcı yaz saati uygulamasını da eleştiren Kılıç, "İstanbul'da güneşin doğuşu bugün 08.19, Ankara'da 08.01. Çocuklar okula, çalışanlar işe karanlıkta gidiyor. Iğdır'dan bile geçmeyen boylamla saat ayarı yapılmaz. Bu uygulama tasarruf değil, israftır." diye konuştu.

Kılıç, düzenlenen uyuşturucu operasyonlarını desteklediklerini de vurgulayarak, "önemli olanın bataklığı kurutmak" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
