Suat Kılıç: "Siyasetin Dar Kalıplar Arasında Sıkışmaması, Önünün Açılması Gerektiğine İnanıyoruz"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Gelecek Partisi'nin Yeniden Refah Partisi ile birleşeceği yönündeki haberlere ilişkin, "Partiler arasında bir 'katılım görüşmesi' söz konusu değildir. Ancak bir araya gelme, birlikte yeni işbirlikleri geliştirme yönünde adımlar atılabilir. Siyasetin dar kalıplar arasında sıkışmaması, önünün açılması gerektiğine inanıyoruz" dedi. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmamasına da değinen Kılıç, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasal bir hukuk devleti ise ki öyledir. Anayasa Mahkemesi var olmalı, kararlarına saygı duyulmalı. O kararlar ivedilikle uygulanmalı" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıç, şunları kaydetti:

"Üçüncü Olağan Büyük Kongre çalışmalarınızı değerlendirdik. 81 ilimizden 100 bin kişinin katılımını hedeflediğimiz Büyük Kongremize çok büyük bir gayret ve azimle hazırlanıyoruz. Teşkilatlarımızı buradan selamlıyorum. Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda çok disiplinli bir çalışma sürdürüyorlar. Her birine ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Teşekkürün en büyüğü de aziz halkımıza. Otobüs yetiştirmekte zorlanıyoruz. Bu ilgiyi Milli Görüş'e ve Yeniden Refah'a olan ihtiyaç kadar, Türkiye'nin kötü yönetilmesinden duyulan kaygılara bağlıyoruz.

"Çoluk çocuğa kavuşan öğretmenlerin gözyaşını silen olmadı"

Birkaç kötü yönetim örneği paylaşalım: Atama bekleyen öğretmen sayısı yaklaşık 385 bin. 2025 yılı atama kontenjanı 25 bin. 15 bin kişi doğrudan KPSS ile, 10 bin kişi ise Milli Eğitim Akademisi'nden atanacak. Hiç yeni mezun verilmese bile bu kontenjanlarla mevcut öğretmenlerin ataması 25 yıl sürer. Bu arada yeni mezunlar da geliyor, sayı büyüdükçe büyüyor. Beklentiler karşılanamıyor ve mağduriyetler artıyor. Okul öncesi öğretmenliğinde 56 bin 921, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nde 49 bin 387, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık'ta 19 bin 387, Sınıf Öğretmenliği'nde 15 bin 661 öğretmen atama bekliyor. Fen Bilimleri 465, Türk Dili 458, Müzik 90, Felsefe74. Rakamlar ve liste böylece uzayıp gidiyor. Sayamadıklarım, unutuldu sanmasın. Liste çok uzun ve kalabalık. Üstelik mülakat da kaldırılmadı. Hani mülakat kalkacaktı. Hani mülakat yerine adalet gelecekti. Hani ehliyet ve liyakat olacaktı. Hani, hani, hani?.. Verilen sözler tutulmadı. Beklenen aramalar yapılmadı. Evlenen, yuva kuran, çoluk çocuğa kavuşan öğretmenlerin gözyaşını silen olmadı.

"Büyük Kongremiz, mağdurların, hak arayanların kongresi olacak"

Bizim Üçüncü Olağan Büyük Kongremiz, mağdurların, hak arayanların kongresi olacak. Emeklilikte hak arayışında olanların, kademe bekleyenlerin kongresi olacak. 1 gün için 17 yıl emeklilik bekleyenlerin kongresi olacak. Kendilerine söz verilen ama söylediklerine kulak verilmeyenlerin kongresi olacak. Nafaka mağdurlarının kongresi olacak. Bir yıllık evliliğe bir ömür boyu nafaka ödemeye mahkum edilenlerin kongresi olacak. Staj ve çıraklıkta geçen süreleri emekliliğe sayılmayanların, devletteki sigorta kayıtları esas alınmayanların kongresi olacak. Üçüncü Olağan Büyük Kongremiz siyasette yeni bir yol arayanların, çıkış arayanların, AKPARTi ve CHP arasında sıkışıp kalanların kongresi olacak. Çözüm arayanların, çare arayanların, güvenli bir yol ve güvenilir yoldaş arayanların kongresi olacaktır. Üçüncü Olağan Büyük Kongremiz hayatın her alanında Adalet arayanların kongresi olacaktır.

"Ya Anayasa'yı değiştirin, ya da kafayı değiştirin"

Türkiye'de maalesef birçok konuda yargı kararları uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımadığı durumlar yaşanıyor. İktidara çağrıda bulunuyoruz: ya Anayasa'yı değiştirin, ya da kafayı değiştirin. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamak, daha fazla sayıda dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmasına sebep olmaktır. Türkiye'yi AİHM'de zor durumda bırakmaktır. Adalet Bakanı AİHM kararlarını uygulamada birinciyiz diyor. Oransal olarak birinciyiz. Sayın Bakan doğru söylüyor. Ama dosya sayısı bakımından da maalesef ilk üçteyiz. ve Sayın Bakan'ın paylaşmadığı bir veri var asıl sorun burada: Türkiye'nin AİHM kararlarına uyma oranı yüzde 91 olduğu halde uygulamadığı dosya sayısı 456. Hukuk istatistiğe indirgenmemeli, adaletin tecellisi için her dosyanın gereği ivedilikle yerine getirilmelidir. Anayasa Mahkemesi kararlarının ivedilikle uygulanması yönünde de Hakimler Savcılar Kurulu tavır almalı, iç hukuk yolları hiyerarşiye uygun olarak açık tutulmalıdır."

"Ülkenin toplumsal kazanımlarını korumak isteyen herkesle bir arada olmayı isteriz"

Kılıç, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ufuk Karcı'nın "Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi de dahil olmak üzere tüm siyasi partilerle hiç bir ön şart koşmaksızın görüşmeyi, dialog hattını hep açık tutmayı ve mümkünse işbirliğinin yollarının aranmasını şiar edinmiştir. Bu görüşmelerde bir katılım değil, birleşme ve ittifak modelleri istişare edilmektedir" açıklamaları hatırlatılarak, "bir birleşme veya katılım söz konusu mu" sorusunu, şöyle yanıtladı:

"Tüm siyasi partilerin birbiriyle görüşmesi, siyasetin de hayatın da gereğidir; doğasına uygundur. Muhalefetiyle, iktidarıyla tüm siyasi partilerle ilişkilerimizi sıcak tutuyor, kapılarımızı açık bulunduruyoruz. Partiler arasında bir 'katılım görüşmesi' söz konusu değildir. Ancak bir araya gelme, birlikte yeni iş birlikleri geliştirme yönünde adımlar atılabilir. Siyasetin dar kalıplar arasında sıkışmaması, önünün açılması gerektiğine inanıyoruz. Bu durum, aslında herkesin bildiği bir 'Ankara sırrıdır'. Partiler arasındaki görüşmeler, demokratik bir zemin olan hukuk ve ortak akıl çerçevesinde yapılabilir. Ancak henüz bir seçim tarihi belli değildir. Bu nedenle, şu an yürütülen iletişim süreci doğal bir süreçtir. Seçim tarihi önümüze geldiğinde, bu görüşmeler farklı açılımlarla veya yeni iş birlikleriyle sonuçlanabilir. Nihayetinde, ülkenin toplumsal kazanımlarını korumak isteyen herkesle bir arada olmayı isteriz. Bizimle aynı hedeflerde buluşan herkese kapılarımız açıktır. Türkiye'nin sorunlarının konuşulması ve çözüm bulunması için her türlü görüşmeye zaten hazırız. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı adaylığını aylar öncesinden ilan etmiş ve önümüzdeki seçimde partisinin genel başkanı olarak Cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla yarışacağını Türkiye kamuoyuna beyan ve deklare etmiştir. Dolayısıyla biz, siyasetimizi hangi partiyle neyi konuşursak konuşalım, bu zeminde ve bu duruşla yürütüyoruz.

"Anayasa Mahkemesi'nin bugünki yetkileri fazla değil, bilakis eksik"

Bir başka soru üzerine, Anayasa Mahkemesi'ne şimdiki yetkilerin bu iktidar tarafından verildiğini hatırlatan Suat Kılıç, şunları zöyledi:

"Anayasa Mahkemesi'nin tüm üyeleri de bu iktidar tarafından atandı. Yetkiyi veren sizsiniz, üyeleri belirleyen sizsiniz. Kararlarına uymayan da sizsiniz. Bu garip çelişki hukuk dünyasında çift başlılığa da neden oluyor. Yeri geliyor Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay'ın ceza daireleri karşı karşıya geliyor. Yeri geliyor Ağır Ceza Mahkemeleri ile Anayasa Mahkemesi'nin kararları karşı karşıya geliyor. Böyle bir hukuk olmaz. Tabii ki bireysel başvurunun kalması gerektiğini savunuyorum. Anayasa Mahkemesi'nin bugünki yetkileri fazla değil, bilakis eksik olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Anayasal bir hukuk devleti ise ki öyledir. Anayasa Mahkemesi var olmalı, kararlarına saygı duyulmalı. O kararlar ivedilikle uygulanmalı."