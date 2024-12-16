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Suat Kılıç: Asgari Ücret İçin Beklentiler Yüksek

Suat Kılıç: Asgari Ücret İçin Beklentiler Yüksek
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ekonomik koşullar altında asgari ücretin açıklanmasını beklediklerini belirterek, çalışanları enflasyona ezdirmemek adına 35 bin lira talep ettiklerini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin dış politikadaki aktif rolüne de dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ülkedeki ekonomik şartlar altında asgari ücretin açıklanmasının beklendiğini belirterek, "Teklifimiz 35 bin lirayı vermeyecekleri, veremeyecekleri ortada. Hiç olmazsa çalışanları enflasyona ezdirmesinler diye umutla gözlerinin içine bakıyoruz." dedi.

Kılıç, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki süreci takip ettiklerini belirten Kılıç, "Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Sayın İbrahim Kalın'ın Şam temaslarını dikkatle takip ettik. Bölgedeki süreçlerde Türkiye'nin bulunmasından, Türkiye'nin bölgede aktif ve etkin olmasından gurur duyarız." diye konuştu.

Etiyopya ile Somali arasında bir süredir devam eden Somaliland krizinin Türkiye'nin arabuluculuğunda çözülmesini de değerlendiren Kılıç, sorunun Türkiye'nin öncülüğünde yoluna girmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Suat Kılıç, "Bu adımın, İslam dünyasında sorunları kökünden çözüme kavuşturacak D8 projesinin canlandırılmasına da vesile olmasını diliyoruz." dedi.

D8 projesinin, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın hatırası olduğunu belirten Kılıç, "D8'in, İslam dünyasındaki köklü sorunların kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasına yönelik olarak Sayın Cumhurbaşkanı tarafından sahiplenilmesini ivedilikle bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki toplantılarıyla ilgili de "Bu ekonomik şartlar altında asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz. Teklifimiz 35 bin lirayı vermeyecekleri, veremeyecekleri ortada. Hiç olmazsa çalışanları enflasyona ezdirmesinler diye umutla gözlerinin içine bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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