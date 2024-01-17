Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ' Ak Parti'yle Yeniden Refah Partisi arasında ittifak görüşmeleri gitmiyor. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta pazartesi günü olacak görüşmeyi tehir etmek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı. Bizim herhangi bir talep ya da girişimimiz bu anlamda olmayacak' dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Suat Kılıç, açıklamasında, 'Son günlerde Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine yönelik olarak artan terörist saldırılar hepimizi kaygılandırmaktadır. Yaşanan terörist saldırıları endişeyle takip ediyoruz. Her şeyden evvel aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sabır ve metanet diliyoruz. Terörle mücadelede devletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu her vesileyle ifade ettik. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye'nin bölücü terör örgütlerine karşı mücadelesinde devletimizin, milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak bu organize saldırıların bölgede yerleşik Amerika Birleşik Devletleri silahlı unsurlarının bilgisi dışında olmasını da çok mümkün görmüyoruz. Bölgede yaşanan bütün gelişmelerden muhatabımız ülkelerin haberdar olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla güvenlik noktalarımıza ve askerlerimize yönelik saldırıların önlenmesi konusunda bölgede kendisini Türkiye Cumhuriyeti'ne dost olarak gören bütün ülkeleri ve bu ülkelere ait askeri varlıkları bir kere daha iş birliği içinde olmaya davet ediyoruz' diye konuştu.

'MUHATAPLARA GEREKEN UYARILARI YAPMAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN GÖREVİDİR'

Türkiye Cumhuriyeti'nin her şeyden evvel bir NATO ülkesi olduğunu kaydeden Kılıç, 'Türkiye'nin temelde güvenliğini sağlamaya çalıştığı yer ülkemizin meşru sınırlarıdır. Kendi coğrafyamızda, kendi haritamız içinde ülkemize dışarıdan yönelebilecek terörist saldırıları önleme konusundaki azim ve kararlılığımız karşımızda düşmanca tavır takınan kim olursa olsun hiçbir şekilde gündemden kalkmayacaktır. Bugün NATO üyesi olmayan İsveç'in güvenliğini sağlama konusunda aşırı heveskar davranan Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak konusunda da bilgi ve istihbarat paylaşımında bulunmak mecburiyeti vardır. Bu organize saldırıların bel kemiği kırılmış olan PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin tek başına başarabilecekleri saldırılar olduğuna inanmıyoruz. PKK, PYD, YPG Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar yaptığı açıklamalar çerçevesinde söylüyorum. Bu şekilde organize saldırı gücünü çoktan kaybetmiş olan terör örgütleridir. Eğer bu saldırıların ardında bilinmesi gereken başka bölgesel ya da uluslararası güçler varsa bu güçleri açığa çıkarmak ve muhataplara gereken uyarıları yapmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin görevidir' dedi.

'KANUN TEKLİFİMİZİ MECLİS BAŞKANLIĞINA VERDİK'

Emeklilikte adalet arayanların hak arayışlarını desteklemek üzere hazırladıkları kanun tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiklerini ifade eden Kılıç, şunları söyledi:

'Bir gün geç sigortalılık girişi nedeniyle 17 yıllık hak kaybı oluşmasın dedik. Paralelinde staj ve çıraklık mağdurları yani devlete güvenerek staja başlayan çıraklık dönemini yaşayan genç çalışanların ama devletin güvencesinde olan genç çalışanların staj ve çıraklıkta geçen sürelerinin de yine adalet gereği EYT emekliliğinde baz alınmasını sağlayacak olan yasal düzenleme teklifimizi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdik. Maalesef problemler burada bitmiyor. Başka problemler var. Benzer şekilde yardımcı hizmetler sınıfı adı altında çalışanlar var. Senelerdir KPSS ile yapılan alımlarda 'yardımcı hizmetler sınıfı' başlığı altında kamuya herhangi bir çalışan alınmamış. Ama bir dönem alınan ve sayıları 100 bini çok aşmış bulunan yardımcı hizmetler sınıfı, sonrasında masa başı görevleri aktarılmış. Taşeronlar üzerinden alınan bazı çalışanlar da adı taşeron işçisi olmakla birlikte yardımcı hizmetler sınıfına tanımlı görevleri yapmakla görevlendirilmiş. Dolayısıyla kamuda işçisi, memuru, taşeronu, sözleşmelisi büyük bir keşmekeş yaşanmakta. Yapılan işler aynı bile olsa ücretler arasında büyük adaletsizlikler var. Aynı işi yapan ama farklı ücretler alan insanların moralini yüksek tutmak mümkün değil. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, yardımcı hizmetler sınıfından kamuya alındıkları halde masa başı görevlerde çalıştırılan personelin devlet memurluğu kadrosuna aktarılması yönünde kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdik. Bir diğer adaletsizliği ortadan kaldırmak üzere yeni bir kanun teklifi hazırlığına daha başladık. O da kamu taşeronları belediye taşeronları ve belediye şirketleri bağlamında çalıştırılmakta olan işçiler. Tümünün ortak bir statüde 'eşit işe, eşit ücret' mantığı çerçevesinde adaletli, hakkaniyetli, vicdanlı bir düzenlemeyle kamu bünyesine dahil edilmesi konusunda kanun teklifimizi hazırlıyoruz.?

'İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ KESİLDİ'

Kılıç, AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesi'ni talep etmediklerini vurgulayarak, 'Bizden duymadıklarınıza lütfen inanmayın. AK Parti'yle Yeniden Refah Partisi arasında ittifak görüşmeleri nasıl gidiyor diye sordunuz; gitmiyor. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta pazartesi günü olacak görüşmeyi tehir etmek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı. Bizim herhangi bir talep ya da girişimimiz bu anlamda olmayacak. Ama AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da bir liderler zirvesi gerçekleştirmek yönünde talep gelirse elbette ki bu talebi olumlu bakacağımızı daha önce ifade ettik. Yeniden Refah Partisi'nin duruşu ilkeler temelinde bir duruştur. Cumhur İttifakı'na girerken AK Parti'yle aramızda imzalanmış bulunan 30 maddelik protokolün dışında bir yerde değiliz. Bazı belediyeleri kazanmaktan daha önemlisi olan milletimizin rızasını kazanmaktır' dedi.

'10 ŞUBAT'TA BÜTÜN BÜYÜKŞEHİR VE İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARIMIZI İLAN EDECEĞİZ'

Kılıç, merkez yürütme kurulunda mülakat tarihleriyle ilgili çalışmaların yapıldığını ifade ederek, 'Daha esnek bir takvim içerisinde mülakatlarımızı daha sağlıklı yürütebilmek açısından 10 Şubat tarihini belirledik. 10 Şubat tarihinde Yeniden Refah Partisi, Ankara'da bütün büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını ilan edecek. Aynı toplantıda 31 Mart 2024 yerel seçim beyannamemizi de kamuoyuyla paylaşacağız. Kapı bir yere kadar aradık ama tarihi de belli seçimler yaklaşıyor. Vatandaşlarımızın müsterih olmaları lazım. Biz milletimizin milli manevi değerleri istikametinde siyaset yapan çizgisi olan ilkeler temelinde siyasi yaklaşımlarını oluşturan bir siyasi partiyiz. Yeniden Refah Partisi'ne güvenen, oyunu, vicdanını Yeniden Refah Partisi'ne teslim eden hiçbir vatandaşımızı bize olan sevgisinden, ilgisinden alakasından ve güveninden dolayı mahcup etmemek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz' ifadelerini kullandı. (DHA)