Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile görüşmeleri durdurdu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Ak Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta pazartesi olacak görüşmeyi tehir etmek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı. Bizim herhangi bir talep ya da girişimimiz bu anlamda olmayacak" dedi. Ayrıca Kılıç, İstanbul, Ankara ve İzmir Belediye Başkan adaylarını da 10 Şubat'ta açıklayacaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Çalışma yaşamına ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıç, şunları söyledi:

" HÜKÜMETİMİZDEN BUGÜN EMEKLİLER VE ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ MAAŞ ARTIŞ ORANI ADALETSİZLİĞİNİ DÜZELTMESİNİ BEKLİYORUZ"

"Türkiye'de maalesef çalışanlar arasında olduğu gibi emekliler arasında da çalışma ve yaşamı barışını ihlal eden maaş dengesizlikleri oluşmuştur. Kamu çalışanlarına, memur emeklilerine verilen yüzde 50,25 oranında maaş artışı, SSK ve Bağkur emeklilerinden esirgenmiştir. Memur emeklilerine toplu sözleşmenin gereği olan ilave yüzde 15 oranında verilirken bu haktan mahrum bırakılan SSK ve Bağkur emeklilerinin emekli maaş artış oranı yüzde 37,57'de kalmıştır. Asgari ücret yüzde 50 oranında arttı, memur emeklilerinin maaşı yüzde 50 oranında arttı. Aynı şekilde kamu çalışanlarının maaşlarına da yüzde 50 oranında artış yapıldı. Doğal olarak, yasal olarak bütün perakendecilerin zamları, fiyat ayarlamalarını bu yüzde 50 maaş artışında yapmaya başladıkları herkesin bildiği büyük bir sır. Herkes, zamları yüzde 50 maaş artışlarına göre yapıyor. Hal böyleyken SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 37 maaş artışı almış olmaları artan enflasyon karşısında kendilerini iyice yaşama sınırının altına doğru itmektedir. Açlık sınırı altındaki maaşların satın alma gücü daha da gerilemektedir. Hükümetimizden bugün alınacak ve açıklanacak karlar doğrultusunda seyyanen ya da oransal artışlar yoluyla emekliler ve çalışanlar arasındaki maaş artış oranı adaletsizliğini düzeltmesini bekliyoruz. Öyle bir düzenleme yapılmalı ki her 6 ayda bir bu konular tekrar konuşulmamalı.

"YAPILAN İŞLER AYNI BİLE OLSA ÜCRETLER ARASINDA BÜYÜK ADALETSİZLİKLER VAR"

Emeklilikte hak arayanların haykırışlarını desteklemek üzere kanun teklifimizi başkanlığımıza verdik. Bir gün geç sigortalılık girişi nedeniyle 17 yıllık hak kaybı oluşmasın dedik. Devlete güvenerek staja başlayan, çıraklık dönemini yaşayan genç çalışanların adalet gereği EYT emekliliğinde baz alınmasını sağlayacak olan yasal düzenleme teklifimizi de TBMM Başkanlığı'na verdik. Maalesef problemler burada bitmiyor, benzer şekilde 'Yardımcı Hizmet Sınıfı' (YHS) adı altında çalışanlar var. Senelerdir KPSS ile yapılan alımlarda 'YHS' başlığı altında kamuya herhangi bir çalışan alınmamış. Ama bir dönem alınan sayıları çok aşmış bulunanlar masa başı göreve aktarılmış. Taşeronlar üzerinden alınan bazı çalışanlar da adı, taşeron işçisi, olmak ile birlikte Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın görevini yapmakla görevlendirilmiş. Dolayısıyla, işçisi, memuru, taşeronu, sözleşmelisi büyük bir kesmekeş yaşanmakta. Yapılan işler aynı bile olsa ücretler arasında büyük adaletsizlikler var. 'Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılması, yardımcı hizmetler sınıfından kamuya alındığı halde maasa başı görevlerde çalıştırılan personelin devlet memurluğu kadrosuna aktarılması yönünde kanun teklifimizi TBMM Başkanlığı'na verdik.

"EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET MANTIĞI ÇERÇEVESİNDE KANUN TEKLİFİMİZİ HAZIRLIYORUZ"

Yeni bir kanun teklifi hazırlığına da başladık. O da, kamu taşeronları, belediye taşeronları ve belediye şirketleri bağlamında çalıştırılan işçiler... Başlık başlık adaletsizlik meydana getiren ücret farklılaştırmaları, mesai farklılaştırılmaları ve güvence farklılaştırılmalarından maalesef çalışanlarımız bıkkınlık içerisinde. Tümünün ortak bir statüde, eşit işe eşit ücret mantığı çerçevesinde adaletli bir düzenleme ile kamu bünyesine dahil edilmesi konusunda kanun teklifimizi hazırlıyoruz."

"AK PARTİ İLE YENİDEN REFAH PARTİSİ ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER KESİLDİ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıç, "Ak Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında ittifak görüşmeleri nasıl ilerliyor? Yeniden Refah Partisi'nin Konya Büyükşehir Belediyesi'ni istediği yönünde iddialar var" sorusu üzerine şunları söyledi:

" Ak Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesi'ni istediğimiz yönünde haberleri okuduğumda, Şerif Bey'e mesaj attım 'Gene bir yerleri istemişiz' diye. Espri anlamında bunu değerlendiriyoruz. AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesi'ni talep etmedik.

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki heyetler arası görüşmeler kesildi. En son geçen hafta pazartesi olacak görüşmeyi tehir etmek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı. Bizim herhangi bir talep ya da girişimimiz bu anlamda olmayacak. Ama AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da bir liderler zirvesi gerçekleştirmek yönünde talep gelirse elbette bu talebe olumlu bakacağımızı da daha önce ifade ettik. Siyaset, yönetme sanatıdır. Siyaset, devlet yönetmektir. Siyaset, müzakereye açık olmaktır. Siyaset, iş birliğine kapıları açık tutmaktır ve eskilerin dediği gibi, siyasette 24 saat bile uzun bir süredir. Biz duruşumuzu 'pazarlık' kelimesi ile ifade etmek istemiyoruz. Biz, duruşumuzun bir şeyler almak, hissetmek, koparmaya çalışmak şeklinde özetlenmesinden de rahatsızlık duyuyoruz."

" 10 ŞUBAT'TA, YENİDEN REFAH PARTİSİ ANKARA'DA BÜTÜN BÜYÜKŞEHİR VE İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARIMIZI İLAN EDECEK"

Kılıç, İstanbul, Ankara ve İzmir için yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin adaylarının ne zaman açıklanacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Merkez Yürütme Kurulumuzda mülakat tarihleri ile ilgili çalışmalar yapıldı. Mülakat tarihlerimiz açısından, 10 Şubat'ı belirledik. 10 Şubat'ta, Yeniden Refah Partisi Ankara'da bütün büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan edecek. Aynı toplantıda 31 Mart 2024 Yerel Seçim Beyannamemizi de kamuoyu ile paylaşacağız."