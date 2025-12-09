Tarım ve Orman Bakanlığı: Sözleşmeli Üretimde Kapsam Genişletildi

(ANKARA) - Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle su ürünleri avcılığının sözleşmeli üretim kapsamına alındığı bildirildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Sözleşmeli üretimde kapsamı genişletiyor, sektörümüzün her bir paydaşını güvence altına almaya devam ediyoruz" denildi.

Açıklamada, yönetmelik değişikliğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Su ürünleri avcılığı, sözleşmeli üretim kapsamına alınmıştır. Tarım sigortaları kapsamında sigortalanamayan ve üretim varlığı olan balıkçı gemileri gibi durumlar için diğer sigortaların kabul edilebilmesi sağlanmıştır. Tiftik sözleşmesine ilişkin sözleşme süresi belirlenmiştir. Sözleşmeli üretimde, tescil sahibi tohum üreticisinin haklarının korunması sağlanmıştır. İmzalanan sözleşmelerin ve sözleşmelerdeki değişikliklerin bildirim süresi, 30 iş gününe çıkarılmıştır."