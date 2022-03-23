Su Tasarrufunun Önemini Tiyatro ile Öğrendiler

İl genelinde hizmete sunduğu Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'nde, çocukların eğitimine büyük katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla 75'inci yıl Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nin minik öğrencilerini su konusunda bilinçlendirdi. Programa Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürü Hasan Torun da katıldı. İlk olarak su tasarrufunun önemi noktasında eğitim alan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları pankartlarla suyun hayatımızdaki önemine dikkat çekti. Ardından öğrenciler Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği mini oyunu ilgiyle izlediler. Su tasarrufunun öneminin anlatıldığı oyunda öğrenciler, suyu israf edip etmediklerine yönelik tiyatrocuların sorduğu soruları da yanıtladılar. Dünya Su Günü dolaysıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar hem eğlendiler hem de su tasarrufunun önemini öğrendiler.

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