Su Tankeri Yamaçtan Düştü; 1 Ölü, 2 Yaralı

Su Tankeri Yamaçtan Düştü; 1 Ölü, 2 Yaralı
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde, orman yangınını söndürme çalışmaları için bölgeye giden bir su tankeri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yamaçtan düşerek devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

SU TANKERİ YAMAÇTAN DÜŞTÜ; 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Gürsu ile Kestel ilçelerindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden özel bir şirkete ait 06 BNL 163 plakalı su tankeri, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Gürsu TOKİ yakınlarında yamaçtan düştü. Devrilerek yan şekilde duran tankerin içinde sürücü ile 2 kişinin sıkıştığı görüldü. Seferber olan ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 3 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile diğer yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Memet Can YEŞİLBAŞ- Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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