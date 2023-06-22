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Su soğutma tesisatı yaparken çıkan yangında bir işçi yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su soğutma tesisatı yapımı esnasında yangın çıktı. Yangında bir işçi elinden yaralandı.

Su soğutma tesisatı yaparken çıkan yangında bir işçi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su soğutma tesisatı yapımı esnasında yangın çıktı. Yangında bir işçi elinden yaralandı.

Yangın, Gebze Hasköy Sanayi Sitesi'nde galvaniz işi yapan atölyenin yan tarafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölyenin yan tarafında su soğutma tesisatı yapıldığı esnada bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dumanların yükselmesine üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken su soğutma tesisatının yapımında çalışan işçi H.K., elinden yaralandı. H.K, ambulansta yapılan tedavinin ardından hastaneye götürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç - Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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