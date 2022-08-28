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Su seviyesinin yükseldiği Kezer Çayı'nda mahsur kalan 7 kişilik aile kurtarıldı

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Su seviyesinin yükseldiği Kezer Çayı'nda mahsur kalan 7 kişilik aile kurtarıldı

Siirt Kezer Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan aile kurtarıldı.

Siirt Kezer Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan aile kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kezer Çayı'na pikniğe giden 7 kişilik aile, su seviyesinin yükseldiği alanda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, aileyi botlara bindirerek kıyıya ulaştırdı.

Aile daha sonra AFAD araçlarıyla güvenli alana götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Siirt AFAD su Güncel Haberler

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