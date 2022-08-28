Su seviyesinin yükseldiği Kezer Çayı'nda mahsur kalan 7 kişilik aile kurtarıldı
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Siirt Kezer Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan aile kurtarıldı.
Siirt Kezer Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan aile kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kezer Çayı'na pikniğe giden 7 kişilik aile, su seviyesinin yükseldiği alanda mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, aileyi botlara bindirerek kıyıya ulaştırdı.
Aile daha sonra AFAD araçlarıyla güvenli alana götürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel