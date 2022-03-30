Su seviyesindeki düşme nedeniyle kapatılan Pasaport İskelesi yeniden kullanıma açıldı - Haberler

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Su seviyesindeki düşme nedeniyle kapatılan Pasaport İskelesi yeniden kullanıma açıldı

AA - Halil Şahin - Güncel
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Su seviyesindeki düşme nedeniyle kapatılan Pasaport İskelesi yeniden kullanıma açıldı

İzmir'de, deniz seviyesindeki çekilme nedeniyle kapatılan Pasaport İskelesi yeniden kullanıma açıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'de, deniz seviyesindeki çekilme nedeniyle kapatılan Pasaport İskelesi yeniden kullanıma açıldı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Pasaport İskelesi saat 15.30 itibarıyla tekrar kullanıma açıldı ve seferlerimiz programlı şekilde devam edecektir." denildi.

İZDENİZ, daha önce deniz suyu seviyesinin yolcu tahliyesine izin vermeyecek kadar düşmesi nedeniyle iskelenin geçici süre ile kullanıma kapatıldığını duyurmuştu.

AA / Halil Şahin - Güncel

Pasaport, İzmir, Güncel, Haberler

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