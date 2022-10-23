Su seviyesi düştü baraj gölünde araçlar dolaşmaya başladı

İSTANBUL'da barajlardaki su seviyesi azalmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 42,99 olarak açıklandı. Doluluk oranının yüzde 28,41'e düştüğü Alibeyköy Barajı'nda bazı bölgeler suyun çekilmesiyle tamamen kurudu. Daha önce balıkların yüzdüğü su havzasındaki kurumuş bölgeler, piknikçilerin araçlarını park ettiği alanlar haline geldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre mega kent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor. İstanbul'da son olarak geçtiğimiz Mart ayında yüzde 90'lar seviyesine yükselen baraj doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmişti. Yaklaşık 10 gün önce yüzde 45'li seviyelerde ölçülen baraj doluluk oranları bugün itibariyle yüzde 42.99'a kadar geriledi.

"İSTANBUL'DAKİ BÜTÜN BARAJLAR YÜZDE 50 DOLULUK SEVİYESİNİN ALTINDA"

Alibeyköy Barajı % 28.41