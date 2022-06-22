'Su sayacına bakacağız' diyerek açtırdığı kapıdan eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde attı

KONYA'nın Çumra ilçesinde Sözleşmeli Er Sabit Türk (26), 1,5 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Merve Küçüktekin'in (28) yüzüne yanıcı sıvı kimyasal madde attı. Ağır yaralanan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında kaçan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Sabit Türk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Merve Küçüktekin, "Kapı çaldı, 'Kim o' diye seslendim. Bana 'Su saatine bakacağız abla' dedi. Kapıyı açar açmaz elindeki şişenin içerisindeki sıvıyı yüzüme doğru fırlattı" dedi.

Olay, geçtiğimiz 19 Haziran'da Çumra İlçesinde yaşandı. İddiaya göre, Merve Küçüktekin'in evine gelen yaklaşık 1,5 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Sözleşmeli Er Sabit Türk, kendini görevli gibi tanıtıp su tesisatına bakacağını söyleyerek kapıyı açtırdı. Türk, elinde bulunan pet şişe içerisindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'in yüzüne fırlattı. Yüzünde ve vücudundaki yanıklarla ağır şekilde yaralanan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan Sabit Türk, Ilgın ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hem insan hakları hem de kadın hakları ihlali söz konusu olduğu için yasal sürecin sıkı bir şekilde takipçisi olacağını belirten Ceylan, "Saldırganın en ağır cezayı alması için hem müvekkil adına hem de bu zamana kadar şiddete uğramış, öldürülmüş ve hatta şu anda korku içerisinde susmak zorunda bırakılan tüm kadınlar adına elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte tüm hukukçulardan, insan hakları ve kadın hakları adına çalışan tüm platformlardan desteklerini esirgememelerini temenni ederiz."