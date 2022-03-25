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SU SAYACI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAYRAMPAŞA'da su sayaçlarını çalan hırsız yakalandı.

BAYRAMPAŞA'da su sayaçlarını çalan hırsız yakalandı.

Bayrampaşa'da faklı tarihlerde çok sayıda su sayacının çalınması üzerine polis harekete geçti.

Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit etti. T.S. (34) isimli şüpheli 21 Mart'ta Bayrampaşa Orta Mahallede yakalandı. Önceden de benzer suçlardan kaydının olduğu ortaya çıkan şüpheli, tutuklandı. Şüphelinin hırsızlık anları kameraya yansıdı.

SU SAYACI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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