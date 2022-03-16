SU SAMURU, BALIK YERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

ARDAHAN'da nesli tükenmekte olan su samuru, Kür Nehri'nin buzla kaplı yüzeyinde balık yerken görüntülendi.

Yüzeyi buzla kaplı Kür Nehri kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, nesli tükenen yaban hayvanları arasında yer alan su samuruyla karşılaştı. Avladığı balığı yemek için buzu kırıp yüzeye çıkan su samurunu görenler, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Su samurunu canlı olarak ilk kez gören vatandaşların şaşkınlığı da kameraya yansıdı.