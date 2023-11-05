Su samurlarının Harşit Çayı'ndaki keyifli anları böyle görüntülendi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurlarının Harşit Çayı içerisindeki keyifli anları kameralara yansıdı.

Gümüşhane'de Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından olan Harşit Çayı'nda görüntülenen su samurlarının sayısı artıyor. Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan iki su samurunun Harşit Çayı içerisinde keyifle yüzdüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, gece saatlerinde kayda alınan bir diğer görüntüde de 3 su samurunun yine eğlenceli vakit geçirdiği görüldü.