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Su pompasını kontrol ederken akıma kapılarak ağır yaralandı (2)

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KURTARILAMADIAntalya'da ağaçları sulamak için kanal üzerinde bulunan su pompasını kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılıp, yaralanan Muhammet Ersoy, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KURTARILAMADI

Antalya'da ağaçları sulamak için kanal üzerinde bulunan su pompasını kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılıp, yaralanan Muhammet Ersoy, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Güncel

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