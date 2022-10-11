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Su pompasındaki kaçak nedeniyle akıma kapılan güvenlik görevlisi öldü

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Su pompasındaki kaçak nedeniyle akıma kapılan güvenlik görevlisi öldü

DENİZLİ'de, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı çiftlikte su pompasındaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan Resul Gümüştekin (23), hayatını kaybetti.

DENİZLİ'de, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı çiftlikte su pompasındaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan Resul Gümüştekin (23), hayatını kaybetti.

Olay, Çivril ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftlikte özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Resul Gümüştekin, su pompasındaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Gümüştekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı inceleme sonrası Gümüştekin'in cansız bedeni, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Resul Gümüştekin'in, 1 ay önce evlendiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Çivril su Güncel Haberler

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