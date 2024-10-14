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Su Mataralarının Hijyeni Çocuk Sağlığı için Hayati Önem Taşıyor

Su Mataralarının Hijyeni Çocuk Sağlığı için Hayati Önem Taşıyor
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Biruni Üniversite Hastanesi uzmanları, okul çağındaki çocukların su mataralarının düzenli temizlenmemesi durumunda sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Mataraların malzeme seçimi ve günlük temizliğinin önemi vurgulandı.

Okul çağındaki çocukların sıklıkla kullandığı su mataralarının düzenli temizlenmemesi durumunda sağlık sorunlarına yol açabileceği bildirildi.

Biruni Üniversite Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli, AA muhabirine, soğuk algınlığı mevsiminde sıvı tüketiminin çocuklar için hayati önem taşıdığını söyledi.

Çocukların okulda oynarken ve koştururken su ihtiyaçlarının arttığını dile getiren Kepenekli, su mataralarında malzeme seçimine ve temizliğe özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Plastik ve silikon mataraların sağlıklı olmadığını, cam ve çelik mataraların tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Kepenekli, "Cam mataralar küçük çocuklar için uygun olmayabilir, bu nedenle ince yapılı çelik mataraları tavsiye ediyoruz. Bu tip mataralar enfeksiyona daha az eğilim yaratıyor. Burada önemli olan mataraların düzenli temizlenmesi. Bazen unutabiliyoruz, atlayabiliyoruz, ne kadar önemli olduğunu fark etmeyebiliyoruz ama mataraların günlük olarak yıkanması çok önemli." dedi.

Temizlenmeyen mataraların enfeksiyonların yayılmasına neden olabileceğini söyleyen Kepenekli, "Soğuk algınlığı olan bir çocuk öksürdüğünde, hapşırdığında, başka bir çocuk ona dokunduğunda enfeksiyonun yayılması için bir kaynak oluşabilir ya da çocuğun kendini tekrar tekrar enfekte etmesine sebep olabilir. Bununla birlikte gıda artıkları kalabiliyor." ifadelerini kullandı.

Mataraların günlük temizlenmesi gerektiğinin altını çizen Kepenekli, "Mümkünse normal kullandığımız bulaşık deterjanıyla çok güzel durulayacak şekilde yıkayalım. Buna zamanımız yoksa duru suyla detaylı bir şekilde çalkalanmalı. Çünkü bütün aparatların, kapağın içindeki tıpası, silikon pipet olabiliyor, onları ayırıp mutlaka sudan geçirmek çok önemli. Kimyasal kullanmak istemeyen aileler, sirkeli su veya karbonatlı suyla doğal yolla temizlenmesini sağlayabilir. Bulaşık makinesinde yıkasak bile sonrasında mutlaka durulama yapılmalı." diye konuştu.

"Beklemiş suyun içilmesini tavsiye etmiyoruz"

Matarada kalan suda hem bakteri hem küf mantarlarının üreyebileceğini, bu nedenle bekletilmiş suyun kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Kepenekli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İçinde su kalırsa bir kere o çocuğun ağız florası elemanları veya farklı bir patojen taşıyorsa ağzında o suya bulaşmış ve o suyun içinde beklemiş olacak. Eğer onun üremesine elverişli bir ortam varsa orada çoğalmaya devam edecek. Ertesi gün çocuk aynı suyu, enfekte olmuş suyu bir daha içmiş olur. Beklemiş suyun içilmesini tavsiye etmiyoruz, tercih etmiyoruz. O su mutlaka değiştirmeli, bekletilmemeli. Bir de o suda bir koku değişikliği olacağı için bu kez çocuğun su içmeyi reddetmesine sebep olabilir, çocuğun su içimini azaltabilir."

"BPA hormonal bozukluklara ve kanserlere yol açabiliyor"

Biruni Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kamil Özdil de su mataralarının hijyenine dikkat edilmesi konusunda ebeveynleri uyardı.

Çocukların sağlıklı su tüketimi için çelik mataraların tercih edilmesi gerektiğini belirten Özdil, şunları kaydetti:

"Plastik mataralar Amerika'da FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından yasaklandı. Bunun ilk yüzeyinden suya karışan plastik içerikleri özellikle mikro plastikler, BPA denilen bir madde hormonal bozukluklara ve kanserlere yol açabiliyor. Buna dikkat etmemiz lazım."

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel

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