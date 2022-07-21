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Su kuyusunda toprak altında kaldı

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
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BARTIN merkeze bağlı Akıncılar köyünde su kuyusu için kazılan çukura boru bağlamaya giren Yaşar Ay (45), oluşan göçükte toprak altında kaldı.

BARTIN merkeze bağlı Akıncılar köyünde su kuyusu için kazılan çukura boru bağlamaya giren Yaşar Ay (45), oluşan göçükte toprak altında kaldı. Yaralı kurtarılan Yaşar Ay, tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Akıncılar köyünde meydana geldi. Yaşar Ay, bir evin önüne açılan yaklaşık 3 metrelik su kuyusunda boruyu bağlamaya çalışırken göçük meydana geldi. Ay, toprak altında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koşup Yaşar Ay'ın üzerindeki toprağı atarak nefes almasını sağladı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla çıkarılan Yaşar Ay, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

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