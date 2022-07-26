Su kuyusuna düşen yavru köpek böyle kurtarıldı Su kuyusuna düşen yavru köpek böyle kurtarıldıKARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Su kuyusuna düşen yavru köpek böyle kurtarıldı KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, ilçeye bağlı Sat Köyü'nde meydana geldi. Kuyunun içerisinde köpek sesi duyan vatandaşlar Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan yavru köpeği merdiven yardımıyla kurtardı. Aç ve susuz olduğu belirlenen köpeğe yiyecek ve su verilirken, tedavisi için veteriner kliniğine teslim edildi. Güncel İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı Safranbolu İtfaiye su Güncel Haberler

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