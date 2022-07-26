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Su kuyusuna düşen yavru köpek böyle kurtarıldı

Su kuyusuna düşen yavru köpek böyle kurtarıldıKARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Su kuyusuna düşen yavru köpek böyle kurtarıldı

KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Sat Köyü'nde meydana geldi. Kuyunun içerisinde köpek sesi duyan vatandaşlar Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan yavru köpeği merdiven yardımıyla kurtardı. Aç ve susuz olduğu belirlenen köpeğe yiyecek ve su verilirken, tedavisi için veteriner kliniğine teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Safranbolu İtfaiye su Güncel Haberler

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