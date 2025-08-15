Su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Güncelleme:
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, su kuyusuna düşen bir koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Koyunun sahibi, ekiplere teşekkür etti.

Ergül Saatçi'ye ait koyun, İncesu Mahallesi'nde su kuyusuna düştü.

Yardım talebi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, koyunu düştüğü kuyudan çıkardı.

Hayvan sahibi, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
