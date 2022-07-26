SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI BURSA'nın İnegöl ilçesinde su kuyusuna düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. BURSA'nın İnegöl ilçesinde su kuyusuna düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Baykoca Mahallesi'nde su kuyusunda 2 köpeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi. Ekipler, 1 saat süren çalışma ile köpekleri kuyudan çıkarttı. Sağlıklı oldukları görülen 2 köpek, daha sonra salıverildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye İnegöl su Güncel Haberler

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