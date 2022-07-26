SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI
BURSA'nın İnegöl ilçesinde su kuyusuna düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- Güncelleme:
BURSA'nın İnegöl ilçesinde su kuyusuna düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Baykoca Mahallesi'nde su kuyusunda 2 köpeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi. Ekipler, 1 saat süren çalışma ile köpekleri kuyudan çıkarttı. Sağlıklı oldukları görülen 2 köpek, daha sonra salıverildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel