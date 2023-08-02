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Su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Çorum'da su kuyusuna düşen köpek, vatandaşların çabalarıyla kurtarılamayınca itfaiye ekipleri devreye girdi. İtfaiye ekipleri köpeği kuyudan çıkararak doğal yaşam alanına saldı.

Su kuyusuna düşen köpek böyle kurtarıldı

ÇORUM Çorum'da su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çorum merkez ilçesine bağlı Yaydiğin köyü yakınlarında kuyuya düşen köpeği gören vatandaşlar, kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı. Çabalarında başarısız olan köylüler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla kuyuya inen itfaiye ekipleri, köpeği kuyudan çıkardı. Kurtarılan köpek daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Güncel

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