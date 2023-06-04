Su kuyusuna düşen inek, 3 saatte kurtarıldı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde su kuyusuna düşen inek, itfaiye ve AFAD ekiplerinin 3 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde su kuyusuna düşen inek, itfaiye ve AFAD ekiplerinin 3 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Ardıçlı köyünde dün akşam su kuyusuna düşen ineği fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 saat süren çalışma ile inek, kuyuya iple inen personelin de gayretiyle kurtarıldı. Yapılan kontrolde durumu iyi olduğu belirlenen inek, sahibine teslim edildi.