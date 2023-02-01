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HABER: "Su Kulesi" Çin'in onlarca yıllık ekolojik çabalarına tanıklık ediyor

TARİH: 1 Şubat 2023

UZUNLUK: 00: 01: 52

YER: Xining, Çin

KATEGORİ: Çevre

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Sanjiangyuan Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndan çeşitli görüntüler

2. SES 1 (Çince): TİAN JUNLİANG, Sanjiangyuan Ulusal Parkı Yönetim Bürosu Müdür Yardımcısı

3. Sanjiangyuan Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndan çeşitli görüntüler

4. SES 2 (Çince): KHORE, Madoi ilçesinden bir köylü

HABERİN İÇERİĞİ:

Bu yıl, daha sonraları Sanjiangyuan Ulusal Parkı olarak belirlenen Sanjiangyuan Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın kuruluşunun 20. yıldönümü.

4.700 metreden daha yüksek bir rakımda bulunan ve toplam 190.700 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Sanjiangyuan Ulusal Parkı, dünyanın en yüksek milli parkı.

Çin'in "su kulesi" olarak bilinen Sanjiangyuan bölgesi, Yangtze, Sarı Nehir ve Lancang Nehri'nin kaynak sularını içeriyor.

Onlarca yıllık titiz keşif ve uygulamalardan sonra Sanjiangyuan, Çin'in ekolojik uygarlık sisteminin tarihi reformunu ve başarılarını temsil ediyor.

SES 1 (Çince): TİAN JUNLİANG, Sanjiangyuan Ulusal Parkı Yönetim Bürosu Müdür Yardımcısı:

"İnsan ve doğanın uyumlu birlikteliği, milli parkın öne çıkan özelliklerinden biri. Dünya'nın biyolojik ve kültürel çeşitliliğinin korunmasında ve iklim değişikliğinin etkisinin azaltılmasında önemli rol oynuyor."

Bir milli park inşa etmek, Sanjiangyuan'ın ekolojisi için en katı korumayı uygulamak anlamına geliyor.

Qinghai eyaleti, doğa koruma alanları, sulak alanlar, manzaralı alanlar ve doğal miras alanları dahil olmak üzere Sanjiangyuan Ulusal Parkı içindeki koruma altındaki alanların işlevlerini optimize etti.

Sarı Nehir kaynak bölgesinin bulunduğu Qinghai'nin Golog Tibet Özerk İli'ndeki Madoi ilçesi, milli park inşaatının güzel bir örneği.

SES 2 (Çince): KHORE, Madoi ilçesinden bir köylü:

"Sanjiangyuan Milli Parkı kurulmadan önce memleketimizde çölleşme çok ciddiydi. Milli park kurulduktan sonra bazı bölgelerde otlatma yasağı getirildi, manzara şu anda çok güzel. Memleketim Madoi, geçmişe kıyasla dikkate değer değişiklikler gördü."

Sanjiangyuan Ulusal Parkı geçtiğimiz yıl, ekolojik koruma ve restorasyon projelerine yaklaşık 320 milyon yuan (yaklaşık 47,41 milyon ABD doları) yatırım yaptı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xining'den bildiriyor. (XHTV)