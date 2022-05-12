SU KOVASINA DÜŞEN 1.5 YAŞINDAKİ ABDÜLKERİM ÖLDÜ

KONYA (DHA) - KONYA'da su kovasına düşen Suriye uyruklu 1.5 yaşındaki Abdülkerim Al-hac yaşamını yitirdi. Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evin salonunda kurabiye yiyen Abdülkerim Al-hac, su kovasının yanında oynarken dengesini kaybedip içine düştü. Bu sırada mutfakta bulunan anne Rime Al-Hamed, gürültüyü duyup salona geldiğinde oğlunun, kovaya düştüğünü gördü. Minik Abdulkerim'i kovadan çıkaran Rime Al- Hamed, nefes almadığını fark edince yakında bulunan Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezine götürdü. Doktorların müdahalesine rağmen Abdülkerim yaşamını yitirdi. Abdülkerim'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne Al-Hamed de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel