Haberler

Su Kayıplarını Önlemek İçin Altyapı Yenilenmeli

Su Kayıplarını Önlemek İçin Altyapı Yenilenmeli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, su kayıplarının önlenmesi için altyapının yenilenmesi ve tamirlerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin su stresi yaşadığını belirten Tecer, yerel yönetimlerin yağmur suyu hasadı ve geri dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırmasını önerdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, arıtma tesislerinden şebekelere ulaşan boru hatlarında ciddi kayıplar yaşandığını, bunun önlenmesi için altyapıların yenilenmesi ve tamirlerin hızlı şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Tecer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasında bulunduğunu belirtti.

Belediyelerin kayıp ve kaçak sorunlarını öncelikli olarak çözmesi gerektiğini vurgulayan Tecer, "Arıtma tesislerinden şebekelere ulaşan boru hatlarında ciddi oranda kayıp yaşanıyor. Bunun önlenmesi için altyapıların yenilenmesi ve tamirlerin hızlı şekilde yapılması şart." dedi.

Kuraklığın etkilerini azaltmak için yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü dile getiren Tecer, yağmur suyu hasadı uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Tecer, park ve bahçelerde kullanılan sulama sularının geri dönüşümle tekrar kullanılabilir hale getirilmesinin önemine işaret ederek, suyun verimli kullanımı ve gelecek nesillere aktarılması açısından bu tür adımların kritik olduğunu söyledi.

Faturalandırmada kademeli sisteme geçilmesinin de tasarrufu teşvik edeceğini anlatan Tecer, "Çok tüketenden daha fazla, az tüketenden daha az ücret alınması önemli bir tedbir olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi

Erdoğan "Kökünü kurutacağız" dedi, saatler sonra operasyon geldi
Trump'tan Putin'e tüm dünyayı tedirgin eden gözdağı: Gerekirse herkesten iyi nükleer silahımız var

Trump'tan Putin'e tüm dünyayı tedirgin eden gözdağı: Gerekirse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk kulübüne büyük şok: Yıldız futbolcunun lisansı çıkarılamadı

Türk kulübüne büyük şok: Yıldız futbolcunun lisansı çıkarılamadı
Bir tesadüf mü, yoksa kader mi? Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an

Tesadüf mü, yoksa kader mi? Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.