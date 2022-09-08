Son dakika haber: GİRDİĞİ SU KANALINDA MAHSUR KALDI, POLİS VE İTFAİYE KURTARDI

Antalya'da Murat Kuzu (60), girdiği su kanalında zeminin çamur olması nedeniyle mahsur kaldı. Suyun soğuk olması nedeniyle üşüyen Kuzu, polis ile itfaiyenin düzenlediği operasyonla çıkarıldı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1214 sokakta meydana geldi. Murat Kuzu, üzerinde bulunan pijamasını çıkartıp, su kanalına girdi. Burada bir süre suyun içinde kalan Kuzu, kanaldan çıkmak istediğinde çamura saplandığını fark etti. Kendi çabalarıyla kanaldan çıkmak isteyen Kuzu, başarılı olamayınca yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, suyun içinde bulanan Murat Kuzu'yu güçlükle çıkardı. Üzerine pijamasını giyen Kuzu, polis ve itfaiyecilerin yardımı ile önce polis ekip arabasına daha sonra ambulansa alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen ve çevresine sürekli küfür eden Kuzu, evine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel