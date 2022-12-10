SU KANALINA DÜŞEN OTOMOBİL ALEV ALDI: 3 YARALI

KAYSERİ'de, virajı alamayan otomobilin içi boş su kanalına düştüğü kazada alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Turgut Reis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. M.S. yönetimindeki 54 PA 121 plakalı otomobil, virajı alamayarak içi boş su kanalına düştü. Düştükten sonra yanmaya başlayan araçta bulunan sürücü M.S., ile yolcular M.C. ve E.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise, kısa sürede yangını söndürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel