Su İsrafı Önlenebilir: Uzmanlardan Bilinçli Sulama Çağrısı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, sanayide ve tarımda su israfının sürdürülebilir yöntemler ve bilinçli sulamayla önlenebileceğini söyledi.

Tecer, AA muhabirine, dünyanın su, enerji ve gıda anlamında farklı krizler yaşadığı bir dönemde su kaynaklarının etkin kullanılması gerektiğini belirtti.

Sanayi tesislerinde atık suyun yeniden kullanımının önem arz ettiğini aktaran Tecer, "Öncelikle sanayide kullanılan suların arıtıldıktan sonra geri kazanılarak kullanılması lazım. Artık bu ihtiyaç haline dönüştü. Arıtarak deşarj etme lüksümüz yok." dedi.

Tecer, sanayide atık suların yeniden kullanılmasının teknolojik olarak mümkün olduğunu ifade etti.

"Vahşi sulama terk edilmeli"

Tarım alanlarında üreticilerin bilinçsiz sulama yapması sonucu suyun israf edildiğini anlatan Tecer, doğal kaynakların sonsuz olmadığını vurguladı.

Tarımda verimli su kullanımının öncelikli hedefler arasında yer alması gerektiğine dikkati çeken Tecer, "Tarımsal faaliyetlerde kullandığımız su miktarı ülke genelinde muazzam. Bunun için artık vahşi sulamayı terk etmemiz lazım. Damlama veya yağmurlama sulama dediğimiz tekniklere geçmemiz lazım." diye konuştu.

Tecer, Türkiye'deki su kaynaklarının önemli bir bölümünün tarımsal sulamada kullanıldığını belirtti.

Üreticilerin tarımsal sulama konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini anlatan Tecer, "Tarımda su tasarrufu sağlanması için çiftçilerin eğitilmesi ve bilincin değiştirilip, dönüştürülmesiyle mümkün. Yağışın az ve kurak olan yerlerde daha az su gerektiren tarımsal üretim şekline geçmeliyiz. İklime ve bölgesel iklim koşullarına bağlı olarak tarımsal üretim modeline biran önce geçmek zorundayız."ifadelerini kullandı.