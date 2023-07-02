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Su ısıtıcısı evi yaktı, alev alev yanan evi itfaiye söndürdü

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Düzce'de bir evde su ısıtıcısından çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Alev alev yanan evdeki yangını söndürmeye çalışan genç kız cam kesmesi neticesi yaralandı. Olay Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Evde maddi hasar meydana geldi.

Su ısıtıcısı evi yaktı, alev alev yanan evi itfaiye söndürdü

DÜZCE - Düzce'de bir evde su ısıtıcısından çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Alev alev yanan evdeki yangını söndürmeye çalışan genç kız cam kesmesi neticesi yaralandı.

Olay Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 983. Sokak üzerinde Talih Yıldırım'a ait evde su ısıtıcısından yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören ev sakinleri apar topar evden çıkarken, alevleri söndürmek isteyen evin genç kızı Z.Y. cam kesmesi sonucu yaralandı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel

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