Türkiye, 2027'deki Dünya Su Kongresi ev sahipliğini Fas'ta törenle devraldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 19. Dünya Su Kongresi kapsamında, Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA) bayrağını Fas Bayındırlık ve Su Bakanı Nizar Baraka'dan teslim aldı.

Kongrenin kapanışında konuşan Bakan Yumaklı, "Tarih boyunca medeniyetlere yön veren su kaynakları, günümüzde bilgi, teknoloji, inovasyon ve iş birliğiyle dönüşen dünyamızın merkezinde yer almaya devam ediyor." dedi.

Bakan Yumaklı, 2027'de İstanbul'un ev sahipliği yapacağı IWRA 20. Dünya Su Kongresi'nin uluslararası su camiası için önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek, "Kongrenin İstanbul'da düzenlenecek olmasını ayrıca anlamlı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış, su kültürüyle şekillenen bir şehir olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu nedenle İstanbul, 'Akıllı, Dayanıklı ve Döngüsel: Suyun Dönüşümü' temasıyla düzenlenecek 20. Dünya Su Kongresi için en doğru adreslerden biridir." diye konuştu.

Yumaklı, katılımcıları "2027'de su konusunu farklı yönleriyle ele almak üzere dönüşümün şehri İstanbul'a" davet etti.

Türkiye'nin modern su yönetimi vizyonu

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin su yönetimi politikalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye olarak, değişen iklim ve küresel şartlara uyum sağlayan modern bir su yönetimi anlayışıyla kararlılıkla çalışıyoruz. Dayanıklı altyapı yatırımlarımızı; doğa temelli çözümler, dijital teknolojiler ve akıllı sistemlerle destekliyoruz. Suyun yeniden kullanımını artıran uygulamalarımızla kaynaklarımızı daha verimli yönetiyor, Su Verimliliği Seferberliği ile toplumsal bilinci güçlendiriyoruz. Kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üretimi sürdürmek amacıyla üreticilerimizi, özellikle gençlerimizi ve kadınlarımızı destekleyen kapsamlı programları hayata geçirdik. Kent tarımını yaygınlaştırıyor, su merkezli üretim planlamasını uyguluyor ve yapay zeka destekli sulama sistemleriyle su kullanımını önemli ölçüde azaltıyoruz. Hidroelektrik ve yüzer güneş enerji sistemleriyle temiz enerji kapasitemizi artırarak, hem su tasarrufuna hem de düşük karbonlu kalkınmaya katkı sağlıyoruz. Arıtılmış atık suyun tarımda yeniden kullanımını yaygınlaştırarak, döngüsel ve iklime dayanıklı üretim modellerini destekliyoruz."

Atıksu ve çevresel sürveyans sistemine ilişkin olarak Yumaklı, "Bu sistemi pandemi döneminde başlattık ve antibiyotik direnç takibini de kapsayacak şekilde genişlettik. Bu sistem bugün Tek Su–Tek Sağlık yaklaşımının en somut uygulamalarından biri haline gelmiştir." dedi.

"Bilim ve diyalog temelli su diplomasisi anlayışımız iş birliklerini güçlendiriyor"

Türkiye'nin küresel su platformlarındaki rolüne değinen Yumaklı, "Türkiye, Dünya Su Konseyi'ndeki aktif rolü, IWRA ve diğer bölgesel–küresel platformlardaki varlığıyla, küresel su dünyasına anlamlı katkılar sunan bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, 2026 yılında İstanbul'da düzenlenecek 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nun, Birleşmiş Milletler 2026 Su Konferansı, 2027 Dünya Su Forumu ve 20. Dünya Su Kongresi öncesinde stratejik bir hazırlık niteliği taşıyacağını söyledi.

20. Dünya Su Kongresi geniş tematik bir yapıya sahip olacak

Yumaklı, 2027'de İstanbul'da düzenlenecek kongrenin kapsamını şu sözlerle aktardı:

"Kongre; akıllı su sistemleri ve dijital inovasyon, iklime uyumlu dayanıklı altyapılar, döngüsel su ekonomisi ve kaynak geri kazanımı, su yönetişiminde iş birliği ve taahhüdün güçlendirilmesi, su kalitesi–Tek Su Tek Sağlık yaklaşımı ve yeni riskler, doğa temelli ve hibrit çözümler, kapasite geliştirme modelleri ve akıllı–döngüsel su yönetimi için yenilikçi finansman mekanizmaları gibi geniş bir tematik alanı kapsayacaktır."

Bakan Yumaklı, İstanbul'un bu temaları küresel bir buluşmaya dönüştürerek bilim insanları, karar vericiler, genç uzmanlar ve yenilikçi girişimler için ilham verici bir ortam sunacağını belirtti.

-"Daha sürdürülebilir ve dirençli bir su geleceği için birlikte çalışacağız"

Kongrenin temel hedeflerine ilişkin olarak Yumaklı, "Bilimin ve politikanın güçlü bir bağ kurduğu, bölgeler arası iş birliklerinin pekiştiği ve herkes için daha sürdürülebilir, daha dirençli bir su geleceğine katkı sunan bir küresel platform oluşturmak istiyoruz." dedi.

Yumaklı, konuşmasını, "Suyun birleştirici gücü etrafında hep birlikte daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir geleceği gelin birlikte inşa edelim. İstanbul'da görüşmek üzere." açıklamasıyla tamamladı.