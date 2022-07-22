Su deposu kazısında Roma dönemine ait 3 mezar bulundu - Haberler

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Su deposu kazısında Roma dönemine ait 3 mezar bulundu

Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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Su deposu kazısında Roma dönemine ait 3 mezar bulundu

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, belediye ekiplerinin su deposu alanı için yaptığı kazı çalışmasında, Roma dönemine ait 3 mezar ile minyatür balta, bronz ayna ve bazı objeler bulundu.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, belediye ekiplerinin su deposu alanı için yaptığı kazı çalışmasında, Roma dönemine ait 3 mezar ile minyatür balta, bronz ayna ve bazı objeler bulundu.

Akıncılar beldesinde 1973'de yapılan ve artık yetersiz kalan su deposunun yenilenmesi için kazı çalışması gerçekleştiren ekipler, mezara rastlandı. Kazılarda Roma dönemine ait mezar bulunması üzerine Adıyaman Müze Müdürlüğü görevlileri bölgeye gelip inceleme yaptı. İncelemede Roma dönemine ait 3 mezar tespit edildi, mezarların çevresinde de balta, çömlek ve bazı objeler bulundu.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, kazı çalışmalarında yaklaşık 4 metre seviyesine inildiğini belirterek, "Burada şu ana kadar 3 mezar ortaya çıktı. Mezar taşlarının düzgün kesme taşlardan yapılmış basit mezar örnekleri olduğunu görüyoruz. Bu mezarlar içerisinde çömleklerin yanı sıra Roma dönemine ait bronz ayna ve neolitik dönem minyatür bir balta ortaya çıkartıldı. Bu iki eserin aynı anda bir mezarda çıkması çok ilginç buluntu olarak karşımıza çıkıyor" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Akıncılar Adıyaman Roma su Güncel Haberler

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