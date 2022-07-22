Su deposu kazısında Roma dönemine ait 3 mezar bulundu

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, belediye ekiplerinin su deposu alanı için yaptığı kazı çalışmasında, Roma dönemine ait 3 mezar ile minyatür balta, bronz ayna ve bazı objeler bulundu.

Akıncılar beldesinde 1973'de yapılan ve artık yetersiz kalan su deposunun yenilenmesi için kazı çalışması gerçekleştiren ekipler, mezara rastlandı. Kazılarda Roma dönemine ait mezar bulunması üzerine Adıyaman Müze Müdürlüğü görevlileri bölgeye gelip inceleme yaptı. İncelemede Roma dönemine ait 3 mezar tespit edildi, mezarların çevresinde de balta, çömlek ve bazı objeler bulundu.