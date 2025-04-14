Su Borusundan 7 Yavru Köpek Kurtarıldı

Su borusundan 7 yavru köpek çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri, su gideri borusuna sıkışan köpek yavrularını kurtardı. Borudan 7 yavrunun çıkması ise dikkat çekti.

Olay, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstinat duvarının altından geçen gider su borusu içerisinde köpek sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, borunun çevresini açarak yavru köpekler bulunduğu yerden çıkardı. Borunun olduğu yerden 7 tane yavru çıktı.

Yavru köpekler, bölgeden alınarak hem sağlık kontrolleri hem de bakımları için hayvan barınağına gönderildi.