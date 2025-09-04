Haberler

Su Borusu Tartışması Kanlı Bitti: İki Kardeş Öldürüldü

Su Borusu Tartışması Kanlı Bitti: İki Kardeş Öldürüldü
Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde su borusu yüzünden tartıştığı iki kardeşi tabancayla vurarak öldüren Hüseyin Tarakçı, ormanda yakalandı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde Hüseyin Tarakçı (68), su borusu nedeniyle tartıştığı Hasan (68) ve kardeşi Mehmet Ballı'yı (63) tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli, ormanda yakalandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ünye ilçesi Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan ve kardeşi Mehmet Ballı ile Hüseyin Tarakçı arasında su borusu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hüseyin Tarakçı, yanında getirdiği tabanca ile 2 kardeşe ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Mehmet ve Hasan Ballı kanlar içerisinde yığılırken, Hüseyin Tarakçı ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet ve Hasan Ballı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

ORMANDA YAKALANDI

Hüseyin Tarakçı ise Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Jandarma Asayiş Timleri ve komando timlerinin iz takip köpekleriyle yaptıkları çalışma sonucu olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ormanda yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

