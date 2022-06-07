Su borusu patlayınca yol yarıldı; o anlar kamerada - Haberler

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Su borusu patlayınca yol yarıldı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Can Çelik - Güncel
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Su borusu patlayınca yol yarıldı; o anlar kamerada

ADANA'da içme suyu ana şebeke borusunun patlaması sonucu yolun yarılıp, taşkına neden olduğu onlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da içme suyu ana şebeke borusunun patlaması sonucu yolun yarılıp, taşkına neden olduğu onlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Haziran günü saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Caddenin altından geçen içme suyu ana şebeke boru Su patladı. Borunun patlamasıyla birlikte yolda göçük oluştu, çevredeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ara sokaklar nehre dönerken, kentin en yoğun ana arterlerinden olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda da su birikintileri meydana geldi. Borunun patladığı sokakta vatandaşlar, yoldan geçmek isteyen sürücüleri uyararak yaklaşık 2 metrelik çukura düşmelerini önledi. Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, bölgeye verilen suyu kesip, patlayan boruyu değiştirdi.

BASINÇLI SU YOLU YARDI

Bu arada, su borusunun patladığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlayan borudan çıkan suyun basıncıyla yolun yarıldığı, ardından başlayan taşkınla caddenin sular altında kaldığı görüldü.


Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Güncel

Seyhan Adana su Güncel Haberler

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